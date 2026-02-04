Travolse e uccise una donna a Treviso fissata l' udienza preliminare per il 24enne messinese

Questa mattina si è svolta l'udienza preliminare per Santi Italiano, il giovane di 24 anni di Messina accusato di aver travolto e ucciso Giulia Mauri a Treviso. L’incidente è avvenuto il 3 giugno del 2024, quando la donna di 38 anni stava passando in bicicletta lungo viale Della. La prossima udienza è fissata per maggio.

Si terrà a maggio l'udienza preliminare a carico di Santi Italiano, il 24enne originario della provincia di Messina, dipendente della sede di San Vendemiano della Site, che il 3 giugno del 2024 travolse e uccise la 38enne Giulia Mauri mentre questa transitava in bicicletta lungo viale Della.🔗 Leggi su Messinatoday.it

