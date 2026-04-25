A giugno 2025, OpenAI non ha segnalato un account sospetto a Tumbler Ridge, in Canada, gestito da Jesse Van Rootselaar. Questa omissione ha portato a una sparatoria che ha causato otto vittime. L’evento ha spinto il premier locale a considerare l’introduzione di nuove normative. La vicenda ha sollevato interrogativi sull’efficacia dei sistemi di segnalazione e sulla responsabilità delle piattaforme online.

? Cosa sapere OpenAI non segnala l'account di Jesse Van Rootselaar a Tumbler Ridge nel giugno 2025.. L'omissione causa otto vittime e spinge il premier David Eby verso nuove norme.. Sam Altman, il vertice di OpenAI, ha presentato una lettera di scuse formali ai residenti di Tumbler Ridge in Canada dopo che l’omissione di segnalazioni su un account sospetto è stata collegata alla strage che ha causato otto vittime. La decisione aziendale di non allertare le forze dell’ordine nel mese di giugno 2025 riguardo alle attività di Jesse Van Rootselaar, identificato come il presunto autore dell’attacco, ha innescato una tempesta politica e sociale nella comunità colpita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI: il silenzio su un account sospetto causa una strage in Canada

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