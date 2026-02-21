Non è un rischio imminente così OpenAI ignorò l’alert di ChatGPT sulla strage in Canada Le chat della killer e i dubbi dello staff inascoltati dai capi

Otto mesi prima di uccidere 8 persone e ferirne 25, la 18enne Jesse Van Rootselaar era stata segnalata dai sistemi di intelligenza artificiale di OpenAI come un soggetto pericoloso. I vertici della società di San Francisco, però, decisero di non avvisare la polizia canadese, limitandosi a chiuderle l’account. È quanto emerge da un’inchiesta del Wall Street Journal che fa luce sulle responsabilità dietro la strage avvenuta il 10 febbraio a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica. La gestione di OpenAI. A giugno dello scorso anno, Van Rootselaar aveva iniziato a utilizzare ChatGPT per descrivere ripetutamente scenari di sparatorie e violenza armata. 🔗 Leggi su Open.online

Sparatoria in Canada, Chatgpt segnalò mesi prima il profilo della stragista. Ma i dirigenti di OpenAI non avvisarono le autoritàIl profilo ChatGPT di Jesse Van Rootselaar ha evidenziato comportamenti inquietanti mesi prima che la donna aprisse il fuoco in Columbia Britannica, provocando otto vittime.

Si avvicina il primo dispositivo di OpenAI, creatrice di ChatGpt: punterà tutto sulle chat vocaliOpenAI si prepara a lanciare il suo primo dispositivo tascabile, un oggetto senza schermo progettato per conversare con l'intelligenza artificiale tramite comandi vocali.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ti presentiamo la Modalità di blocco e le etichette coerenti di Rischio elevato in ChatGPT; L’analisi della Bce: La crisi climatica non è solo una minaccia ambientale ma un rischio per la stabilità finanziaria; L’AI Act europeo basta da solo contro i rischi dell’intelligenza artificiale?; I sei sintomi depressivi legati al rischio di demenza.

La NASA afferma di non avere un modo per fermare gli asteroidi killer di città: rischio da non sottovalutareNon c’è una strategia per fermare un asteroide in rotta di collisione con la Terra. È quanto affermato dalla responsabile della Difesa Planetaria della NASA Kelly Fast. Perché è un rischio che non va ... fanpage.it

Altre Niscemi? Non è un rischio, ma è una certezza, Mario Tozzi e i rischi di dissesto e cambiamento climaticoAltre Niscemi? Non è un rischio, ma è una certezza. La frana che ha colpito la cittadina in provincia di Caltanissetta, non è un evento eccezionale, ma un segnale di un problema che affligge tutta l ... ilfattoquotidiano.it

Meta accelera sui video AI: Vibes diventa app autonoma e sfida TikTok e #Sora di #OpenAI. Creatività generativa o rischio saturazione #AI #Meta #VideoAI x.com

Mesi prima che Jesse Van Rootselaar diventasse sospettata della sparatoria di massa che ha devastato una cittadina rurale nella Columbia Britannica, in Canada, OpenAI aveva valutato l'idea di avvisare le forze dell'ordine in merito alle sue interazioni con il - facebook.com facebook