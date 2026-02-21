ChatGPT 8 mesi prima | l’IA previde la strage in Canada il silenzio
Otto mesi fa, ChatGPT ha segnalato una possibile tragedia in Canada, probabilmente a causa di un errore di interpretazione o di dati incompleti. L’intelligenza artificiale aveva identificato segnali di allarme, ma le autorità non hanno agito in tempo. Il caso solleva domande sulla gestione delle previsioni generate dai sistemi automatizzati e sulla responsabilità di intervenire. La vicenda rimane avvolta nel mistero e lascia aperta la discussione sulla fiducia nelle tecnologie predittive.
L’Ombra dell’Algoritmo: Quando ChatGPT Prevede la Tragedia e il Silenzio Prevale. Una strage pianificata e anticipata da un’intelligenza artificiale, ma ignorata. Questo l’inquietante scenario emerso in Canada, dove un’indagine ha rivelato che il sistema di chat avanzato ChatGPT aveva previsto il massacro compiuto da una diciottenne in una scuola di Tumbler Ridge, diversi mesi prima dell’evento. Nonostante l’allarme generato dall’IA, i dirigenti di OpenAI, la società che ha sviluppato ChatGPT, non avrebbero allertato le autorità competenti, lasciando che la tragedia si consumasse. La vicenda solleva interrogativi profondi sull’etica e le responsabilità legate all’intelligenza artificiale, e sulla necessità di un quadro normativo che tuteli la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
ChatGpt «sapeva» della strage in Canada mesi prima che avvenisse ma OpenAI decise di non avvisare le autoritàIl Wall Street Journal: Jesse Van Rootselaar, la 18enne che il 10 febbraio a Tumbler Ridge ha ucciso 8 persone, aveva confidato i suoi piani a ChatGpt. Ma OpenAI si limitò a bloccare l'account e non a ... corriere.it
