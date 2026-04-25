In un meraviglioso pomeriggio di sole a Città di Castello, in provincia di Perugia, nel weekend della Festa del 25 aprile, si è aperta la tredicesima edizione del Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine ONLY WINE, con il tradizionale taglio del nastro che, davanti a un pubblico da subito numerosissimo, ha dato il via alla tre giorni dedicata alla cultura enologica, alle degustazioni e agli incontri con produttori nazionali e internazionali. L’inaugurazione, avvenuta alla presenza delle istituzioni cittadine, dei rappresentanti del mondo del vino e di numerosi appassionati, segna l’inizio di un calendario ricco di eventi pensati per valorizzare le eccellenze e le novità delle nuove leve del settore.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - ONLY WINE, il Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine

Only Wine, presentata la 13esima edizione del salone dei giovani produttori e delle piccole cantine

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