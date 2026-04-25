L'edizione 2026 di Only Wine si concentra sui giovani produttori e le piccole cantine, che trovano spazio in oltre 160 banchi d’assaggio dedicati a loro. L’evento si svolge come un punto di incontro tra le nuove realtà del settore vinicolo e gli appassionati, offrendo l’opportunità di scoprire le produzioni emergenti. La manifestazione si rivolge a chi desidera conoscere le proposte di aziende di dimensioni ridotte ma con una presenza significativa nel panorama vinicolo.

Sono oltre 160 i banchi d’assaggio dedicati ai giovani produttori e alle piccole cantine, che rappresentano il cuore di Only Wine. Torna da oggi la tredicesima edizione della manifestazione allestita a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio con un’appendice di eventi diffusi nel centro storico (ExtraWine). Il programma ufficiale inizia oggi alle ore 16 con il taglio del nastro al loggiato del Palazzo, anticipato da appuntamenti di approfondimento come la masterclass dedicata ai vitigni autoctoni del Collio prevista per le 14:30. Questa edizione segna una crescita importante con il debutto del " Wine Summit ", gli stati generali del vino dei giovani produttori e delle piccole cantine che si terrà lunedì 27 aprile dalle ore 10 alle 14.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Only Wine“, edizione 2026. Il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine

Only Wine, presentata la 13esima edizione del salone dei giovani produttori e delle piccole cantine

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