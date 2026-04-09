VIDEO Only Wine Castellani | Da sempre manifestazione che valorizza i giovani produttori

È iniziata la tredicesima edizione di Only Wine, evento dedicato ai giovani produttori e alle piccole cantine, che si svolge dal 25 al 27 aprile a Città di Castello. La manifestazione si propone di mettere in mostra le realtà emergenti nel settore vinicolo, offrendo un’occasione di incontro e confronto tra operatori del settore e appassionati. La manifestazione si svolge nel centro della città e prevede degustazioni e incontri con i produttori.

Al via la tredicesima edizione di Only Wine, la manifestazione dedicata ai giovani produttori e alle piccole cantine in programma dal 25 al 27 aprile a Città di Castello.Tante le novità e gli eventi collaterali in città. A raccontarle Andrea Castellani, organizzatore di Only Wine. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Wine Paris cresce, ai produttori italiani la fiera parigina piace sempre di piùParigi si conferma sempre più il cuore pulsante del vino europeo, attirando un numero crescente di produttori italiani che vedono nella fiera Wine... Progettare la materia: un concorso internazionale che valorizza il talento dei giovani designer tra innovazione e sostenibilità.Pesaro, Aprile 2026 Valorizzare il talento dei giovani designer e metterlo in relazione con l'industria, i materiali e l'innovazione tecnologica.