Nove anni di carcere per l’omicidio del giovane tunisino | la violenza

Il giudice ha condannato due giovani a nove anni di carcere per aver ucciso Bader Eddine Essefi, un ragazzo tunisino di 19 anni, nel quartiere Barca di Bologna. La causa della morte sono stati calci e pugni che hanno portato alle gravi ferite fatali. La vittima è stata colpita durante una rissa avvenuta in strada, lasciando la comunità sconvolta. La sentenza arriva dopo un procedimento durato diversi mesi.

Due giovani condannati a nove anni di carcere per l’omicidio di Bader Eddine Essefi, il 19enne tunisino ucciso a calci e pugni nel quartiere Barca di Bologna. La sentenza, emessa dal giudice Letizio Magliaro con rito abbreviato, chiude un caso che ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi profondi sulla violenza giovanile e l’integrazione. La tragedia è avvenuta la sera del 25 aprile 2025. Una lite banale tra giovani, nata da una spallata e una frase di troppo, si è trasformata in un’aggressione brutale. Bader, arrivato in Italia quattro anni prima, lavorava come aiuto cuoco al ristorante Manicarettibo e mandava i suoi guadagni alla famiglia in Tunisia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

