In aula davanti alla Corte d’Assise di Milano, la Procura ha richiesto una pena di 14 anni di reclusione per l’accusa di omicidio. La requisitoria ha descritto i dettagli di un episodio di violenza avvenuto nel centro della città, con il pubblico presente che ha seguito con attenzione le argomentazioni. La discussione si è concentrata sui fatti contestati, senza ulteriori commenti o analisi.

Davanti alla Corte d’Assise di Milano, il pubblico ha assistito a una requisitoria carica di tensione in cui la Procura ha delineato i contorni di un atto di violenza estrema avvenuto nel cuore della città. Il 9 aprile 2026, la magistrata Maura Ripamonti ha chiesto per Shu Zou e per il suo zio Liu Chongbing una condanna pari a 14 anni di reclusione. Gli imputati sono accusati di aver tolto la vita a Eros Di Ronza nella mattina del 17 ottobre 2024, all’interno di un esercio commerciale situato in viale Da Cermenate. Il caso, che ha scosso l’opinione pubblica milanese per la ferocia dei dettagli emersi, ruota attorno al tentativo di furto di alcuni gratta e vinci da parte del trentatreenne Di Ronza, accompagnato da un complice che è riuscito a fuggire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Eros Di Ronza: la Procura chiede 14 anni per l’omicidio

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