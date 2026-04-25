Omicidio Torre Canne i famigliari di Cavaliere | Crediamo nella sua versione

I familiari di Teodoro Cavaliere, coinvolto nell’indagine per l’omicidio di Eros Rossi a Torre Canne, hanno diffuso una nota in cui affermano di credere nella versione fornita dal loro parente. Cavaliere è stato indicato come reo confesso nel procedimento. La vicenda riguarda l’episodio che si è verificato nella località pugliese, con le indagini in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Riceviamo e pubblichiamo una nota dei famigliari di Teodoro Cavaliere, relativa alla vicenda in cui il loro parente è coinvolto - quale indagato reo confesso -, ovvero l'omicidio di Eros Rossi, a Torre Canne.I famigliari di Cavaliere dichiarano che sono immensamente dispiaciuti e addolorati per.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Fasano: omicidio a Torre Canne, un arresto All'albaDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nelle prime ore della mattinata del 18 aprile 2026, i Carabinieri della Compagnia di Fasano e del... Omicidio a Torre Canne: oltre cento i colpi inferti sul corpo di Eros RossiBRINDISI - Oltre cento i colpi inferti sul corpo, ma soprattutto sul viso, di Eros Rossi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio di Torre Canne, arrestato un uomo di 40 anni; Omicidio a Torre Canne: oltre cento i colpi inferti sul corpo di Eros Rossi; Omicidio nel Brindisino, ucciso 41enne a colpi di cacciavite: arrestato un uomo; Omicidio Eros Rossi a Torre Canne: arrestato 40enne brindisino. Omicidio a Torre Canne, 41enne ucciso durante una liteUn uomo di 41 anni è stato ucciso la notte scorsa a Torre Canne, frazione di Fasano (Brindisi), al culmine di una lite con un altro uomo. L'omicidio sarebbe stato compiuto in una villetta alla perifer ... rainews.it Torre Canne, omicidio nella villetta: vittima colpita decine di volte. Il killer si costituisce dopo la fugaPer il delitto è stato fermato Teodoro Cavaliere, indicato come autore dell’aggressione. Subito dopo i fatti, l’uomo si sarebbe allontanato a bordo dell’auto dell’amico d’infanzia, in evidente stato ... giornaledipuglia.com Omicidio a Torre Canne, ucciso il 41enne Eros Rossi: il killer Teodoro Cavaliere resta in carcere. Versione smentita https://www.quintopotere.it/omicidio-a-torre-canne-ucciso-il-41enne-eros-rossi-il-killer-teodoro-cavaliere-resta-in-carcere-versione-smentita - facebook.com facebook Omicidio a Torre Canne, ucciso Eros Rossi nell'ultimo giorno ai domiciliari. Il killer: "Era strafatto e voleva uccidermi" x.com