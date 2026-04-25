Omicidio sul Gargano testimone svela le telefonate dell' imputata | Sta perdendo sangue dalla gola

Un testimone ha riferito di aver assistito a telefonate dell’imputata durante le quali si notava che stava perdendo sangue dalla gola. La relazione tra le due persone coinvolte era di natura sentimentale, anche se il testimone aveva già cercato di allontanarli un anno prima dell’omicidio a causa dei comportamenti spesso eccessivi, come l’alcolismo e i disordini pubblici. Le dichiarazioni sono state rese nel corso delle indagini sul delitto avvenuto sul Gargano.

“I due avevano una relazione sentimentale. Ma già un anno prima dell'omicidio li avevo allontanati perché non mi piaceva quello che facevano: si ubriacavano tutti i giorni e poi facevano casino in giro. Più di una volta sono stati allontanati dal bar.”.A svelare le 'giornate-tipo’ di Vincenzo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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