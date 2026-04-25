Caso Ogando | il testimone in videochiamata che svela l’omicidio

A Parma si svolge un incidente probatorio riguardante l’accoltellamento di Christopher Ogando, avvenuto il 4 marzo. Durante l’udienza, un testimone si è presentato in videoconferenza, fornendo la propria versione dei fatti. La testimonianza si inserisce nel procedimento giudiziario aperto per chiarire le circostanze dell’episodio. Le dichiarazioni del testimone saranno utili per risolvere il caso e approfondire le responsabilità coinvolte.

? Cosa sapere Parma, incidente probatorio per l'accoltellamento di Christopher Ogando avvenuto il 4 marzo.. Testimone da Santo Domingo in videochiamata svela la dinamica dell'aggressione a Parma.. Martedì 28 aprile, il tribunale di Parma ospiterà l’incidente probatorio relativo alla morte di Christopher Gaston Ogando, il ventottenne deceduto in ospedale dopo essere stato accoltellato dalla compagna lo scorso 4 marzo. L’udienza si concentrerà sull’audizione di un testimone fondamentale per la ricostruzione del delitto. L’uomo, giunto a Parma da Santo Domingo, ha già fornito dichiarazioni alla Procura e ora dovrà cristallizzare il proprio racconto davanti al giudice per le indagini preliminari prima di rientrare nel proprio Paese d’origine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Ogando: il testimone in videochiamata che svela l’omicidio Notizie correlate Omicidio Ogando, incidente probatorio il 28 aprile: testimone chiave atteso in tribunaleSi terrà martedì 28 aprile, in tribunale a Parma, l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Christopher Gaston Ogando, il... Parma, caso Gaston Ogando: la prova che cambia tutto, arrestata la compagna 21enneColtellata mortale a Parma: perché la versione dell’incidente non regge Una storia che sembrava raccontare un tragico incidente domestico. Panoramica sull’argomento Si parla di: Omicidio Ogando, incidente probatorio il 28 aprile: testimone chiave atteso in tribunale; Tragedia di borgo Riccio: martedì prossimo in Tribunale parlerà il supertestimone in incidente probatorio.