Si apre un nuovo capitolo nel caso dell’omicidio di Krystina Novak, con un ulteriore appello che riguarda Francesco Lupino. Dopo due processi, i giudici di secondo grado hanno contestato l’aggravante dei futili motivi, portando a un nuovo ricorso. La vicenda giudiziaria continua a coinvolgere diverse istanze, mentre si attende una decisione definitiva sulla posizione di Lupino nel procedimento.

Terzo round. Non è finito il duello fra Francesco Lupino e i giudici di secondo grado sull’aggravante dei futili motivi contestati per l’omicidio di Krystina Novak. Si torna in aula a Firenze – si apprende – ad ottobre per un nuovo esame sul punto. Se, alla fine, dovesse cadere l’aggravante, arriverebbe anche uno sconto di pena per l’imputato. La sentenza con cui il 53enne è stato condannato a 24 anni di "si limita a ricollegare la circostanza aggravante dei futili motivi esclusivamente al dato di una “avversione” manifestata dalla vittima nei confronti dell’imputato, cui avrebbe fatto seguito una condizione di palese irritazione di...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio Novak, nuovo appello: "Un terzo processo per Lupino"

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