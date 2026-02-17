Omicidio Carol Maltesi | Cassazione annulla l’ergastolo focus sulla premeditazione e un nuovo processo in appello

La Cassazione ha deciso di annullare l’ergastolo per l’omicidio di Carol Maltesi, avvenuto nel 2019, perché ha ritenuto che la condanna non abbia considerato adeguatamente gli aspetti della premeditazione. Il caso torna in appello, lasciando aperte molte domande sul ruolo dell’imputato e sui motivi che hanno portato al gesto. Il processo si concentrerà ora su nuovi elementi di prova che potrebbero cambiare le accuse.

Ergastolo annullato per l'omicidio di Carol Maltesi: la Cassazione sposta l'attenzione sulla premeditazione. La Cassazione ha annullato la condanna all'ergastolo per Davide Fontana, l'ex bancario accusato di aver ucciso e fatto a pezzi Carol Maltesi nella sua abitazione a Rescaldina, in provincia di Milano, nel gennaio 2022. La decisione, giunta dopo un complesso iter giudiziario, rimanda il caso nuovamente in appello, focalizzando l'attenzione sulla dimostrazione della premeditazione, elemento cruciale per stabilire la severità della pena. Un caso di femminicidio sconvolgente e un iter giudiziario complesso. Omicidio Carol Maltesi, Cassazione annulla ergastolo per Davide Fontana, verso appello ter: non riconosciuta aggravante premeditazione. La Cassazione ha deciso di annullare la condanna all'ergastolo di Davide Fontana, accusato dell'omicidio di Carol Maltesi, perché non è stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione. Carol Maltesi, storia di uno degli omicidi più efferati degli ultimi anni: fu colpita 13 volte con un martello. Nuovo colpo di scena giudiziario nel caso dell'omicidio di Carol Maltesi. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna all'ergastolo per Davide Fontana, disponendo un terzo processo di appello. I giudici della Corte suprema accolgono il ricorso della difesa dell'ex bancario 47enne che uccise e fece a pezzi la giovane mamma di Rescaldina. Il nodo della premeditazione è ancora da sciogliere. La Cassazione ha annullato la condanna all'ergastolo di Davide Fontana, il bancario, reo confesso, che nel 2022 uccise e fece a pezzi la ex fidanzata. Giudicate non sufficienti le motivazioni sull'aggravante della premeditazione. La Corte di Cassazione ha disposto un terzo processo di appello per Davide Fontana, condannato per l'omicidio di Carol Maltesi.