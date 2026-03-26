Il processo di appello per l’omicidio di una donna di origini maltesi si riapre a causa di una decisione della Cassazione riguardante l’aggravante della premeditazione. La Corte ha riscontrato carenze nelle motivazioni che avevano portato all’esclusione di questa aggravante nel primo grado di giudizio. Di conseguenza, il giudice dovrà riesaminare il caso e la condanna all’ergastolo è stata annullata.

Milano, 26 marzo 2026 – Sul punto dell'aggravante della premeditazione le motivazioni mostrano "evidenti deficit" rispetto a quelle che la esclusero nel processo di primo grado. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui, a febbraio, ha annullato con rinvio per un appello "ter" la condanna all'ergastolo inflitta dalla Corte d'Assise d'appello di Milano a Davide Fontana, ex bancario 46enne che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, nell'abitazione di Rescaldina, nell’Alto Milanese, dove la donna viveva. Davide Fontana, bancario condannato a 30 anni per il delitto di Carol Maltesi Carol massacrata dall’ex: "Uccisa perché donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Carol Maltesi, ecco perché Fontana affronterà un terzo processo d’appello: le ragioni della Cassazione sulla premeditazione e l’ergastolo annullato

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