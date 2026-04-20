Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto fermato il padre Antonio | avrebbe confessato dopo un interrogatorio fiume

Il padre del giovane trovato morto in un garage a Vasto è stato fermato dalla polizia. Dopo un lungo interrogatorio, avrebbe confessato la propria presenza sulla scena del delitto. La vittima aveva 21 anni e il suo corpo è stato scoperto nella giornata di ieri. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire le responsabilità e ricostruire l’accaduto.

Antonio, il padre del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in un garage a Vasto, è in stato di fermo come confermato dal suo legale.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto, fermato il padre Antonio: avrebbe confessato dopo un interrogatorio fiume Notizie correlate Omicidio a Vasto, fermato il papà di Andrea Sciorilli dopo un lungo interrogatorioIl papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo . Omicidio a Vasto, fermato il padre di Andrea SciorilliPescara, 20 aprile 2026 - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Omicidio a Vasto: Andrea Sciorilli, 21 anni, accoltellato in un garage; Omicidio di Andrea Sciorilli, in stato di fermo il padre: interrogato tutta la notte; Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in garage: è stato accoltellato, caccia al killer; Cadavere nel garage: giallo a Vasto. Andrea Sciorilli massacrato e ucciso a Vasto, fermato il padre che l'aveva trovato in garage: il sospetto del delitto in famigliaSvolta drammatica nelle indagini sull'omicidio di Andrea Sciorilli, il 21enne massacrato nel garage di casa a Vasto. Al termine di un lunghissimo e teso interrogatorio durato tutta la ... leggo.it Omicidio a Vasto, fermato il padre di Andrea SciorilliIl 21enne trovato ieri senza vita nel garage del condominio dove viveva. Il fermo scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto nella notte ... quotidiano.net OMICIDIO A VASTO, 21ENNE TROVATO IN UN GARAGE CON FERITE DA ARMA DA TAGLIO Famiglia distrutta e una città, Vasto, sotto choc per il ritrovamento in un garage del corpo senza vita di Andrea Sciorilli 21enne del posto ucciso a coltellate. Quest - facebook.com facebook