Omicidio di Andrea Sciorilli a Vasto papà Antonio confessa di averlo ucciso perché rifiutava i lavori

Il padre di Andrea Sciorilli ha confessato di averlo ucciso, spiegando che l’omicidio è avvenuto dopo una discussione in cui il figlio ha rifiutato di svolgere alcuni lavori. La vittima aveva precedenti e la lite si sarebbe intensificata prima dell’episodio fatale. La polizia ha confermato il coinvolgimento del genitore e sta proseguendo le indagini sulla dinamica e le eventuali motivazioni del gesto.

A Vasto il padre ha confessato l’omicidio del figlio 21enne, Andrea Sciorilli, dopo un litigio degenerato per motivi lavorativi. Dopo il delitto, l’uomo ha tentato di occultare il corpo, ma è stato fermato dai carabinieri. Il giovane aveva precedenti per violenza domestica e in passato aveva fatto uso di stupefacenti. Un dramma maturato in un contesto familiare dai rapporti tesi e difficili. Vasto, il contesto del dramma Una tragedia familiare, quella di Vasto, incastrata in un contesto già segnato da tensioni, rapporti difficili e precedenti episodi di violenza domestica. Il padre, che ha confessato l’omicidio, parla del figlio Andrea Sciorilli come una persona violenta.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio di Andrea Sciorilli a Vasto, papà Antonio confessa di averlo ucciso perché "rifiutava i lavori" Notizie correlate Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio, intervenendo dopo l’allarme lanciato dalla moglie. Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, il papà confessa: «Sono stato io». L'uomo trasferito in carcereVASTO - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto: il 21enne ucciso a coltellate, fermato il padre; Omicidio a Vasto: Andrea Sciorilli, 21 anni, accoltellato in un garage; Omicidio a Vasto: fermato il padre di Andrea Sciorilli; Omicidio di Andrea Sciorilli, in stato di fermo il padre: interrogato tutta la notte. Omicidio di Andrea Sciorilli a Vasto, papà Antonio confessa di averlo ucciso perché rifiutava i lavoriA Vasto il padre ha confessato l’omicidio del figlio 21enne, Andrea Sciorilli, dopo un litigio degenerato per motivi lavorativi. Dopo il delitto, l’uomo ha tentato di occultare il corpo, ma è stato ... virgilio.it Omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio nel garage di casa, dopo l’allarme lanciato dalla moglie. Ma nel corso della notte il lavoro degli inve ... vanityfair.it Corriere della Sera. . Antonio Sciorilli è stato fermato per l'omicidio del figlio Andrea, il 21enne trovato morto domenica nel garage del condominio dove viveva a Vasto. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà. Il fermo sarebbe scat facebook Andrea Barabotti: Sull'omicidio di Massa diciamo stop alle strumentalizzazioni e chiediamo rispetto per la comunità e vicinanza alla famiglia di Giacomo Bongiorni. No ai teatrini politici. x.com