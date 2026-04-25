Un commento di Cazzullo ha attirato l’attenzione sulla dignità dei senesi e sulla passione per i cavalli, elementi che si riflettono nelle tradizioni locali. La riflessione si è concentrata sull’importanza del rispetto e della conoscenza approfondita delle Contrade, sottolineando come la presenza silenziosa e positiva di questa consapevolezza possa rappresentare un gesto di generosità spontanea e autentica.

L’attenzione è la forma più rara e spontanea della generosità: solo chi conosce veramente a fondo le nostre Contrade può apprezzare il silenzio positivo di una conferenza che ci riporta al centro dell’universo, in questo caso sociale e culturale. La Contrada della Chiocciola ha ospitato Aldo Cazzullo e tutto il suo immaginifico mondo che si agita alle sue spalle quando offre il proprio sapere. "Parole in cammino" è arrivata all’ottava edizione: "Le Contrade non sono realtà chiuse in un passato immutabile ma luoghi aperti – conferma il priore Marco Grandi il senso di questa possibile teoria – e che abbiamo bisogno di contaminazioni". Il...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omaggio di Cazzullo: "Sono rimasto colpito dalla dignità dei senesi e dall’amore per i cavalli"

Notizie correlate

Lou Braz Dagand, atleta paralimpico colpito dalla malattia di Lyme: «Tre giorni dopo la puntura di una zecca sono rimasto paralizzato. A partire dalle dita dei piedi e poi via via 2-3 centimetri al giorno verso l’alto»Nel 2014 la malattia di Lyme lo colpisce nella forma più grave: perde la parola, la vista, la mobilità.

Sofri risponde a Calabresi: «Sono innocente. Ero dalla parte di Pino Pinelli, e sono rimasto là»Cinquantaquattro anni dopo l’omicidio del commissario Luigi Calabresi, si riaccende il dibattito sulla sua morte.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Omaggio di Cazzullo: Sono rimasto colpito dalla dignità dei senesi e dall’amore per i cavalli; Una Giornata Particolare con Gino Paoli; Cazzullo e Branduardi, cantastorie moderni: al Brixia Forum lo spettacolo su San Francesco che attraversa i secoli; Chigiana, omaggio straordinario a Morricone con la presenza dei figli: Ci manca ogni giorno, la sua musica non muore.

Omaggio di Cazzullo: Sono rimasto colpito dalla dignità dei senesi e dall’amore per i cavalliOspite della Chiocciola nell’ambito dell’iniziativa Parole in cammino. Il saluto del priore Marco Grandi: Le Contrade non sono realtà chiuse. in un passato immutabile, abbiamo bisogno di contaminaz ... lanazione.it

Fime 42, la presentazione questa mattina a L’Aquila al Palazzo dell’Emiciclo Ecco il programma: omaggio all’800centenario dalla morte di San Francesco con Aldo Cazzullo, concerto d’inaugurazione con Simona Molinari, tra gli artisti Gabbani, Brignano, - facebook.com facebook