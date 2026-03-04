Lou Braz Dagand atleta paralimpico colpito dalla malattia di Lyme | Tre giorni dopo la puntura di una zecca sono rimasto paralizzato A partire dalle dita dei piedi e poi via via 2-3 centimetri al giorno verso l’alto

Lou Braz Dagand, atleta paralimpico, ha raccontato di essere stato colpito dalla malattia di Lyme tre giorni dopo una puntura di zecca, che lo ha portato a una paralisi progressiva iniziata dalle dita dei piedi e salita di circa 2-3 centimetri al giorno. La malattia si è manifestata nella forma più grave, rendendolo tetraplegico, costringendolo sulla sedia a rotelle e sottoponendolo a un intervento al cuore per salvarsi la vita.

Nel 2014 la malattia di Lyme lo colpisce nella forma più grave: perde la parola, la vista, la mobilità. Diventa tetraplegico, poi paraplegico, subisce un intervento al cuore che gli salva la vita. A 19 anni vede una sedia a rotelle in una stanza d'ospedale e capisce che la traiettoria è cambiata per sempre. Eppure, il suo sogno non è mai stato tornare a camminare, ma tornare a sciare. Dal monoski a Pechino 2022, fino alla nuova qualificazione per Milano-Cortina, Braz Dagand oggi è un atleta d'élite che lavora con ingegneri e protesisti per costruire performance con precisione quasi scientifica e che ha saputo trasformare la disabilità in identità.