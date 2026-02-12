Sofri risponde a Calabresi | Sono innocente Ero dalla parte di Pino Pinelli e sono rimasto là

Sofri torna a parlare e ribadisce la sua innocenza. Dopo oltre cinquant'anni dall'omicidio del commissario Luigi Calabresi, l’ex dirigente di Lotta Continua dice di essere stato dalla parte di Pino Pinelli e di essere rimasto lì. La polemica sulla sua responsabilità si riaccende, portando di nuovo alla ribalta un caso che ha segnato la storia italiana.

Cinquantaquattro anni dopo l’omicidio del commissario Luigi Calabresi, si riaccende il dibattito sulla sua morte. « Io dico che sono innocente, e che il tormentato itinerario giudiziario che abbiamo attraversato è stato dolosamente ingiusto»: con queste parole Adriano Sofri, ex leader di Lotta Continua, risponde a Mario Calabresi, giornalista, scrittore e figlio del commissario, che nel programma tv La confessione condotto sa Peter Gomez aveva detto, alcune settimane fa: «Non ci siamo mai parlati con Adriano Sofri, ma prima della fine della sua vita sarebbe bello e prezioso verso di noi se, anzicchè barricarsi come ha fatto per tanto tempo dietro a mille distinuo, dicesse una parola di verità».🔗 Leggi su Open.online

