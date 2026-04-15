A Taranto, le forze dell'ordine hanno chiuso un’officina meccanica che operava senza autorizzazioni nella zona di Lama. Durante il controllo, sono state elevate multe per un totale di circa 5.000 euro a carico di un uomo di 62 anni residente nella città. L’intervento ha portato alla sospensione dell’attività e al sequestro dei materiali utilizzati nell’officina abusiva.

Un uomo di 62 anni, residente a Taranto, è stato colpito da una serie di sanzioni amministrative per circa 5mila euro dopo che le autorità hanno scoperto un’officina meccanica operante illegalmente nella zona di Lama. Durante i controlli condotti dalla Polizia Stradale, è emerso che l’attività di carrozzeria non possedeva alcuna autorizzazione necessaria e non aveva mai effettuato la comunicazione di avvio attività presso la Camera di Commercio. Gli agenti hanno proceduto al sequestro di diversi pezzi di ricambio auto usati, di varie attrezzature tecniche, strumenti da lavoro e della strumentazione impiegata nel sito. L’impatto delle irregolarità sul tessuto economico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, blitz a Lama: officina abusiva chiusa e 5.000€ di multe

Notizie correlate

Chiusa l’officina abusiva a Brugherio: sequestrati 35 veicoli abbandonati e multe per gravi illecitiBrugherio (Monza e Brianza), 11 aprile 2026 – Un grande deposito di auto abbandonate, un'officina abusiva dove si riparavano anche 35 macchine “in...

Taranto, carrozzeria abusiva scoperta a Lama: sequestri e sanzioniTarantini Time QuotidianoUn’attività di carrozzeria completamente abusiva è stata individuata nella zona di Lama, a Taranto, nel corso di controlli...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Retata dei Carabinieri alle case parcheggio, sequestrata droga, arrestate 3 persone; Taranto, perde la vita un motociclista; Incidente mortale a Lama: perde la vita motociclista di 54 anni; Eco di Sangue, due arresti per l'omicidio Marangia.

Taranto, schianto tra una moto e un'auto nella borgata di Lama: muore 54enneIn via Aleardi, in contrada Tre Fontane. Inutili i tentativi di soccorso: immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno provato a rianimare l’uomo per diversi minuti, senza esito ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Taranto, con la moto contro un’auto: muore a 54 anni Massimo Musciacchio. Altruista e buonoEra molto conosciuto tra gli appassionati di moto in quando titolare di una concessionaria e presidente del moto club Taranto Lama. L’impatto con una Bmw è stato violento: Musciacchio è stato sbalzato ... msn.com

Non resta nulla o quasi dello stabilimento balneare “Blue Sun” di Marina di Lizzano. Intorno alle 23.30 di ieri è divampato un incendio che ha distrutto la struttura in legno. Le fiamme si sono propagate velocemente. I Vigili del Fuoco del comando di Taranto ha facebook

«Agente penitenziario aggredito durante il controllo di un pacco»: la denuncia dal carcere di Taranto x.com