Un sacerdote italiano ha seguito un gruppo di bambini provenienti dall’ex Biafra nel loro percorso verso l’università, offrendo loro supporto e assistenza lungo gli anni. Tra questi, una studentessa di nome Esther ha iniziato il college, con insegnanti che hanno riconosciuto il suo impegno e il suo talento. La vicenda riguarda un progetto di accompagnamento educativo che coinvolge i giovani provenienti da quella regione.

Da quando Esther vive al college la sua vita è cambiata. Frequenta la scuola e le insegnanti dicono che promette bene. Ha dimenticato la fame e il rischio incombente di tante malattie causate dalla denutrizione. Ha superato lo shock della perdita di suo padre, ucciso da un commando di guerriglieri jihadisti del nord. Sette anni fa Padre Bonny ha chiesto a sua madre di lasciarla andare, e ora che ha 14 anni frequenta la secondary school di Azione Verde, organizzazione umanitaria internazionale, riconosciuta dal nostro ministero degli Esteri, fondata nel 2002 a Matera dal prete nigeriano Ifeanyi Boniface Duru. Una storia di un lembo di Africa sub-sahariana che in parte è anche italiana. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La storia di Padre Bonny, il sacerdote italiano che accompagna i bambini dell’ex Biafra fino all’università

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