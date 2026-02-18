Formazione insegnanti per gli Esami di Maturità | non è obbligatoria ma costituirà priorità per nomina 2027

L'Esame conclusivo della scuola secondaria di II grado cambia veste: dal nome agli obiettivi, alla struttura del Colloquio. Come per ogni cambiamento, è tanta l'attesa dell'Ordinanza che, di solito a marzo, disciplina la formazione delle commissioni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Maturita? 2026, come cambia l’esame: prime indicazioni su colloquio e nomina degli insegnanti. VIDEOINTERVISTAL’esame di maturità 2026 si prepara a cambiare, con nuove modalità di colloquio e procedure per la nomina degli insegnanti.

Esami di maturità: la maggioranza sostiene le nuove direttive, ma l’oralità preoccupa gli studentiLa maggior parte degli studenti si dice favorevole alle nuove regole degli esami di maturità, ma l’attenzione si concentra sull’orale.

Argomenti discussi: Formazione insegnanti; Docenti, 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni. Gli appuntamenti di febbraio- marzo 2026; Percorsi formativi per l’abilitazione all’insegnamento: iscrizioni in scadenza alla d’Annunzio; Il Parco Fluviale Gesso e Stura presenta la decima edizione dei corsi per insegnanti, educatori e famiglie.

Carta del docente, fondi per formazione e aggiornamento mai arrivati: decine di insegnanti da rimborsare per oltre 100mila euroTREVISO - Decine di prof da rimborsare. Sono gli insegnanti in servizio nella Marca che negli anni, in particolare da precari, non si erano visti caricare nemmeno un euro sulla Carta del ... ilgazzettino.it

Seminario online gratuito per docenti accreditato dal MIM: Gli ebrei questi (s)conosciutiÈ in programma il seminario di formazione online e gratuito per docenti dal titolo Gli ebrei questi (s)conosciuti, accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. orizzontescuola.it

Bufera a Salerno: controlli sui fondi ai docenti, spuntano spese sospette A Salerno e in diversi comuni della provincia sono scattati accertamenti sull’utilizzo della “Carta del Docente”, il bonus annuale destinato alla formazione degli insegnanti. Nel mirino de facebook

Sapienza | Bando di ammissione Percorsi formazione insegnanti 25-26. La scadenza è il 23 febbraio alle ore 12.00. is.gd/Wdoszr x.com