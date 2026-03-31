Continuità sostegno su supplenza attribuita nel 2025 a due insegnanti | potranno essere confermati entrambi?

Durante un question time trasmesso il 26 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con l’intervento di Chiara Cozzetto di Anief, si è discusso sulla possibilità che due insegnanti di sostegno, assegnati a una supplenza nel 2025, possano essere confermati anche per il prossimo anno scolastico. La discussione ha riguardato principalmente le modalità di continuità del supporto didattico e le procedure di conferma.

Nel question time del 26 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata affrontata la questione relativa alla conferma dei docenti di sostegno. Un'attenzione particolare è stata posto su: l’informativa sindacale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la nota ministeriale in arrivo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Continuità didattica sulla stessa supplenza sostegno del 2025/26: come funzionaNel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa... Docenti di sostegno confermati dalle famiglie sono stati 45mila. Frassinetti “Continuità ad un lavoro delicato come quello dell’inclusione”Nel corso di un’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola, il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti ha illustrato le principali misure... Contenuti e approfondimenti su Continuità sostegno Temi più discussi: Conferma supplente di sostegno a richiesta delle famiglie: indicazioni su procedure e tempistiche 2026/2027; Supplenze 2026/27: conferma posto sostegno su richiesta della famiglia. Ecco la nota del Ministero con tutte le date; Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'a.s. 2026/2027; GPS 2026/2028, cosa succede ora tra scioglimento riserve, continuità sostegno e 150 preferenze. Supplenze 2026, continuità sul sostegno spetta anche al docente assunto da graduatoria d’istituto?Nel question time del 26 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief) ... orizzontescuola.it Supplenze sul sostegno: il Ministero punta sulla continuità didattica. Ecco le nuove regole per il 2026/27Le supplenze sul sostegno sono fondamentali per il percorso formativo. Scopri le nuove modalità operative del Ministero dell'Istruzione. informazionescuola.it Avezzano al Centro presenta la squadra a sostegno di Di Pangrazio: continuità amministrativa, attenzione al sociale e nuovi candidati per il futuro della città. https://abruzzosera.it/politica/avezzano-al-centro-presenta-la-lista-continuita-sociale-e-nuovi-volti-per- - facebook.com facebook Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027 x.com