Oliviero Bifulco il ballerino e coreografo torna alla Maison della Danza

Oliviero Bifulco, noto ballerino e coreografo, è tornato ad Arezzo per una nuova esperienza presso La Maison della Danza, diretta da Roberto Scortecci. La sua presenza ha attirato l’attenzione di appassionati e professionisti del settore. La sua visita è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e si è svolta nel rispetto delle norme vigenti. Nessun dettaglio sulle modalità o sul programma specifico è stato divulgato.

Torna ad Arezzo Oliviero Bifulco, il ballerino e coreografo sarà a La Maison della Danza di Roberto Scortecci. Questa volta non solo per uno stage. Nasce infatti la “ Compagnia Maison della Danza ”, 15 ballerine del corso pre-professional che domenica 26 aprile seguiranno il Maestro Oliviero Bifulco in 6 ore di lezione per imparare una straordinaria coreografia di danza contemporanea. Oliviero Bifulco frequenta per sette anni la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala dove si diploma in danza classica e contemporanea sotto la direzione di Frédéric Olivieri. Dopo un corso di perfezionamento, comincia a lavorare all’Opéra di Bordeaux sotto la direzione di Charles Jude, dove balla i più grandi titoli del repertorio classico e contemporaneo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oliviero Bifulco, il ballerino e coreografo torna alla Maison della Danza Notizie correlate Oliviero Bifulco: stage e laboratorio coreografico alla Maison della Danza“Da sempre nel mio lavoro prendo ispirazione dai danzatori, naturalmente dopo la musica. Oliviero Bifulco: il finalista di Amici ospite de la maison della danza“Da sempre nel mio lavoro prendo ispirazione dai danzatori, naturalmente dopo la musica. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Oliviero Bifulco, il ballerino e coreografo torna alla Maison della Danza. Oliviero Bifulco, il ballerino e coreografo torna alla Maison della DanzaTorna ad Arezzo Oliviero Bifulco, il ballerino e coreografo sarà a La Maison della Danza di Roberto Scortecci. Questa volta non solo per uno stage. Nasce infatti la Compagnia Maison della Danza, 15 ... lanazione.it Da Amici arriva Oliviero Bifulco, stage e lezione con il ballerinoI ballerini di Amici tornano ad Arezzo. Presto sarà la volta di Oliviero Bifulco ospite de La Maison della Danza per uno stage. Da sempre nel mio lavoro prendo ispirazione dai danzatori, naturalmente ... lanazione.it