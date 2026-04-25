A Arezzo, nella storica Buca di San Francesco, si sono verificati recenti cambiamenti con un incremento di rumore e vibrazioni provenienti dai motori. La struttura, recentemente acquisita da un imprenditore noto nel settore della moda, sembra essere molto diversa rispetto al passato, con segnalazioni di tremori e suoni più intensi rispetto alle consuetudini precedenti. La zona, tradizionalmente legata a momenti di quiete, ora si trova al centro di discussioni per i disturbi causati dai nuovi interventi.

AREZZO — Oh via, qui s’è passati dal profumo della ribollita al tremito del letto. e non è proprio la stessa cosa! Alla storica Buca di San Francesco, finita di recente nelle mani del patron di Patrizio Bertelli (quello di Prada, per capissi), pare che la musica sia cambiata. e pure bella rumorosa. A raccontalla è Pierluigi, che abita proprio sopra al ristorante: “Oh, alle sei e mezzo la mattina un c’è verso di dormire! Parte ‘sto motore nel vicolino sotto e via. trema tutto, pare d’esse sopra a una betoniera!” E dire che per anni, lì sotto, tutto filava liscio come l’olio: due generazioni di ristoratori e mai una lamentela. Ora invece, tra porte e finestre chiuse e questo motorone che vibra come un trattore impazzito, i vicini cominciano a sbottare.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh citti, alla Buca un se dorme più! Tra tremolii e motori, Pierluigi s’è svegliato prima del gallo…

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