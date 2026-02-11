Accoltella il cugino di 20 anni mentre dorme e gli buca un polmone | 40enne arrestato per tentato omicidio

Un uomo di 40 anni ha accoltellato il cugino di 20 anni mentre dormiva nella loro casa a Paullo, vicino a Milano. L’aggressione è stata molto violenta e il giovane ha rischiato di morire, perché gli hanno bucato un polmone. La polizia ha arrestato subito l’uomo, accusandolo di tentato omicidio. La famiglia è sotto shock e ora si cerca di capire cosa abbia spinto il 40enne a commettere questo gesto così grave.

Un uomo di quarant'anni è stato arrestato per tentato omicidio perché ha accoltellato il cugino di vent'anni mentre dormiva a Paullo (Milano).

