Napoli-Lecce le pagelle | De Bruyne 7,5 in un tempo fa la differenza Gallo dorme | 5

Nel match tra Napoli e Lecce, De Bruyne riceve un 7,5 e si distingue nel primo tempo, mentre Gallo ottiene un 5 e viene giudicato sotto tono. In casa Napoli, il voto più basso va ad Anguissa, mentre in quella di Di Francesco il giocatore più valutato non viene specificato. Le pagelle riflettono le prestazioni di alcuni protagonisti di questa sfida di campionato.