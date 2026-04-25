Oggi un solo un minuto possa raccoglierci dinanzi a Dio

Oggi si celebra l’anniversario della Liberazione d’Italia, un momento che ricorda la fine dell’occupazione nazifascista nel 1945. La giornata è caratterizzata da cerimonie ufficiali e commemorazioni che si svolgono in diverse città del paese. Vengono deposte corone di fiori e si tengono discorsi pubblici per ricordare gli eventi e le persone che hanno contribuito alla libertà nazionale. La festa rappresenta anche un’occasione per riflettere sul passato e sulla storia del paese.

L’articolo 1 stabiliva la festività del 25 Aprile per quell’anno: “celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 Aprile è dichiarato festa nazionale”. Ripercorrendo la storia si evincono le chiare e tragiche vicende della più recente storia d’Italia. Non è un modo per riaprire le ferite, coltivare la divisione, sarebbe il ricordo dei morti e la celebrazione dei sacrifici sofferti se non intendessimo il significato più genuino ed il valore immanente, se gli italiani non avessero tratto profitto dagli insegnamenti delle loro comuni esperienze e tra gli italiani i giovani soprattutto, a cui è riservato l’avvenire della patria.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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