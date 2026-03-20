Il presidente turco ha condannato duramente Israele, affermando che pagherà il prezzo e invocando la distruzione. Le sue dichiarazioni sono state fatte in seguito a quanto sostenuto riguardo a un'esplosione di violenze durante una cerimonia di fine Ramadan in una moschea di Rize, sulla costa del Mar Nero. Erdogan ha accusato Israele di aver ucciso migliaia di persone durante quell'evento.

L’attacco durante una cerimonia per la conclusione del Ramadan a Rize. «Che Dio ci protegga e ci preservi al più presto dalla calamità dei sionisti». Duro attacco da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Israele, da lui accusato di avere ucciso migliaia di persone durante una cerimonia per la conclusione del Ramadan, dopo la preghiera in una moschea di Rize, sulla costa del Mar Nero, di cui la sua famiglia è originaria. «Non ho dubbi che ne pagherà il prezzo, il Medio Oriente è incandescente in questo momento», ha aggiunto prima di alzare i toni:«Possa Al-Kahrar (ndr uno dei nomi usati nell’Islam per descrivere Dio) schiacciare e distruggere Israele. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Erdogan: «Israele pagherà il prezzo, possa Dio distruggerlo»

Articoli correlati

Leggi anche: Erdogan: “Dio possa distruggere Israele”

Erdogan, ‘Israele ha ucciso migliaia di persone, Dio lo distrugga’ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni durante la fine del Ramadan Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanciato dure accuse contro...

Altri aggiornamenti su Erdogan Israele pagherà il prezzo possa...

Temi più discussi: Pasdaran, ucciso il portavoce nei raid Usa-Israele. Erdogan attacca: Pagheranno il prezzo; Guerra in Iran, la diretta del 20 marzo; LIVE BLOG - La Nato: 'Ritiro temporaneo dall'Iraq'. Ucciso il portavoce dei Pasdaran. Messaggio di Khamenei; Guerra in Iran e caro energia: bollette fino a 350 euro per le famiglie italiane.

Erdogan: Israele sionista ha ucciso centinaia e migliaia di personeIl presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato Israele di avere ucciso migliaia di persone, aggiungendo che lo Stato ebraico ne pagherà il prezzo. Questo Israele sionista ha ucciso centinaia e ... tg24.sky.it

Erdogan su Israele: Ha ucciso migliaia di persone, Dio lo distruggaLe tensioni in Medio Oriente continuano a influenzare il dibattito politico internazionale. In questo contesto, le parole del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hanno attirato l’attenzione, dopo ... tag24.it

"Israele sionista pagherà il prezzo" per aver ucciso decine di migliaia di persone in Medio Oriente. E' il duro messaggio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan in occasione della festività di Eid al-Fitr. A irritare ancor di più Erdogan, la decisione delle autor - facebook.com facebook

"Possa Egli, il dominatore, schiacciare e distruggere Israele". Il presidente turco Erdogan alza i toni dello scontro con Israele, e lo fa con parole tra le più dure finora pronunciate. "Questo Israele sionista ha ucciso centinaia e migliaia di persone" x.com