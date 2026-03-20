Erdogan | Dio possa distruggere Israele

Il presidente turco ha pronunciato una frase controversa durante un discorso pubblico, rivolgendosi a Dio e augurando che distrugga Israele. Ha utilizzato uno dei nomi di Dio nell’Islam, Kahrar, che significa “il dominatore”. La dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media e sollevato reazioni di vario genere. La frase ha suscitato discussioni sulla posizione ufficiale del governo turco e sulle implicazioni diplomatiche.

“Possa Egli, ‘il dominatore’ (Al-Kahrar), schiacciare e distruggere Israele”. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, utilizzando uno dei nomi usati nell’Islam per descrivere Dio: Kahrar, traducibile come “il dominatore” o “colui che sottomette”. Come riferisce Anadolu, il leader turco si è espresso in questi termini parlando dopo la preghiera del venerdì in una moschea di Rize, località sul Mar Nero di cui la sua famiglia è originaria. “Che Dio ci protegga e ci preservi al più presto dalla calamità dei sionisti”, ha aggiunto Erdogan nel suo discorso. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato Israele di avere ucciso migliaia di persone, aggiungendo che lo Stato ebraico ne pagherà il prezzo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Erdogan: “Dio possa distruggere Israele” Articoli correlati Erdogan, ‘Israele ha ucciso migliaia di persone, Dio lo distrugga’ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni durante la fine del Ramadan Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanciato dure accuse contro... “Dio lo distrugga”: l’anatema di Erdogan contro Israele gela la NATO. È rottura totale?In occasione dell’Eid al-Fitr, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanciato un durissimo attacco frontale contro Israele, profetizzando che... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Erdogan Dio possa distruggere Israele Discussioni sull' argomento LIVE BLOG - Khamenei: 'Bisogna creare insicurezza per i nemici'. I Pasdaran: 'Il nostro portavoce ucciso nei raid di Usa e Israele'; Guerra in Iran, la diretta del 20 marzo. Erdogan contro Tel Aviv: Possa Dio distruggere IsraeleIl Presidente turco Recep Erdogan ha usato parole dure contro Israele, invocando una punizione divina nei confronti dello Stato Ebraico. mam-e.it Ira di Erdogan: possa Dio distruggere IsraeleNnel giorno in cui i Pasdaran annunciano la morte del portavoce per mano di Usa e Israele, arriva la nuova minaccia via messaggio di Mojtaba Khamenei: Negare la sicurezza ai nemici, anche all'estero ... ilroma.net MEDIO ORIENTE | Erdogan: "Israele ha ucciso migliaia di persone, possa Dio distruggerlo". Lo ha affermato il leader turco durante una cerimonia per la conclusione del Ramadan. #ANSA - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Erdogan: "Israele ha ucciso migliaia di persone, possa Dio distruggerlo". Lo ha affermato il leader turco durante una cerimonia per la conclusione del Ramadan. #ANSA x.com