Oggi si è tenuto l’ultimo saluto a Corrado Fantuzzi, 77 anni, deceduto all’ospedale Magati. Dopo aver trascorso molti anni nel settore bancario, Fantuzzi aveva dedicato parte del suo tempo come volontario all’interno dell’Ordine francescano secolare. La sua figura era molto conosciuta e apprezzata nella comunità legata a questa realtà. Numerosi amici e conoscenti si sono riuniti per ricordarlo.

Si è spento all’ospedale Magati il 77enne Corrado Fantuzzi, persona molto nota e stimata nell’ambiente legato all’Ordine francscano secolare. Fantuzzi aveva svolto tutta la sua vita professionale in ambito bancario, nella sede scandianese del Credito Emiliano. Iscritto al vecchio partito della Democrazia Cristiana, fu candidato alle elezioni amministrative per il consiglio comunale negli anni Novanta. Persona generosa e mite, Corrado era impegnato in veste di volontario nelle attività promosse dai francescani. La sua presenza mancherà tantissimo alla prossima festa di Santa Rita in convento, che si terrà dal 22 maggio (giorno di Santa Rita ) a domenica 24.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’addio a Corrado Fantuzzi. Volontario dopo una vita in banca

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