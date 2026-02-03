Addio a Giorgio De Prosperis storico volontario della Croce Rossa | oggi i funerali a Pontinia

Oggi a Pontinia si sono svolti i funerali di Giorgio De Prosperis, il volontario della Croce Rossa che è morto a 64 anni. La comunità locale e il mondo del volontariato piangono la sua scomparsa, che lascia un vuoto tra chi lo conosceva e apprezzava il suo impegno quotidiano. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme e ha riunito amici, familiari e colleghi, tutti uniti nel ricordare la sua dedizione e il sorriso che sempre ha portato con sé.

Un lutto che attraversa il mondo del volontariato pontino. La **Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina piange Giorgio De Prosperis, venuto a mancare all'età di 64 anni, appena compiuti. La notizia, si legge, ha colpito la comunità dei volontari e chi negli anni ha condiviso con lui l'impegno nel servizio agli altri. Il ricordo dei colleghi: "un esempio di umanità, sensibilità e dedizione". In una nota, i volontari della Croce Rossa Italiana lo descrivono come molto più di un semplice volontario, sottolineandone umanità, sensibilità e dedizione. La sua scomparsa viene indicata come una perdita capace di lasciare un grande vuoto nella comunità.

