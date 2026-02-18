Senza parole Gigi D’Alessio sconvolto dal grave lutto | un addio troppo doloroso dopo una vita insieme

Gigi D’Alessio è sconvolto dopo la scomparsa del suo amico e collaboratore, morto a 64 anni a causa di una grave malattia. La notizia ha colpito profondamente il cantante, che ha condiviso sui social un messaggio di dolore e ricordo. Il rapporto tra i due durava da molti anni, e il loro legame si percepiva anche attraverso le opere che avevano scritto insieme.

È lutto nella musica napoletana: è morto a 64 anni il paroliere e autore legato per decenni a Gigi D’Alessio. Secondo quanto riferito, il decesso è avvenuto in seguito a un arresto cardiaco, al termine di una lunga malattia: un cancro ai polmoni. Il cantautore ha affidato ai social un messaggio di cordoglio molto sintetico: “Senza parole”. Una frase breve che, senza aggiungere dettagli, ha reso immediata la portata della perdita per chi lo aveva conosciuto da vicino sul piano umano e professionale. Gigi D’Alessio e il messaggio di addio: “Senza parole”. Il rapporto tra Gigi D’Alessio e Vincenzo D’Agostino era noto nell’ambiente musicale per continuità e intensità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Gigi D'Alessio ha perso un caro, un dolore che lo ha colpito profondamente e che ha toccato anche i fan, ormai in tanti a condividere il suo dolore sui social.

