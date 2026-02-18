Senza parole Gigi D’Alessio sconvolto dal grave lutto | un addio troppo doloroso dopo una vita insieme
Gigi D’Alessio è sconvolto dopo la scomparsa del suo amico e collaboratore, morto a 64 anni a causa di una grave malattia. La notizia ha colpito profondamente il cantante, che ha condiviso sui social un messaggio di dolore e ricordo. Il rapporto tra i due durava da molti anni, e il loro legame si percepiva anche attraverso le opere che avevano scritto insieme.
È lutto nella musica napoletana: è morto a 64 anni il paroliere e autore legato per decenni a Gigi D’Alessio. Secondo quanto riferito, il decesso è avvenuto in seguito a un arresto cardiaco, al termine di una lunga malattia: un cancro ai polmoni. Il cantautore ha affidato ai social un messaggio di cordoglio molto sintetico: “Senza parole”. Una frase breve che, senza aggiungere dettagli, ha reso immediata la portata della perdita per chi lo aveva conosciuto da vicino sul piano umano e professionale. Gigi D’Alessio e il messaggio di addio: “Senza parole”. Il rapporto tra Gigi D’Alessio e Vincenzo D’Agostino era noto nell’ambiente musicale per continuità e intensità. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Gigi D’Alessio colpito da un grave lutto: un addio molto dolorosoGigi D’Alessio ha perso un caro, un dolore che lo ha colpito profondamente e che ha toccato anche i fan, ormai in tanti a condividere il suo dolore sui social.
Leggi anche: Gigi e Vanessa - Insieme, su Canale 5 il secondo appuntamento dello show di Gigi D'Alessio e Vanessa IncontradaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gigi D’Alessio, l’addio più difficile: è morto Vincenzo D’Agostino. Chi era il paroliere di Napoli; Vincenzo D'Agostino morto dopo una lunga malattia: era il paroliere dei grandi della musica partenopea. Gigi D'Alessio: Senza parole; La musica napoletana perde un pilastro: da Gigi D'Alessio a Finizio, i messaggi di addio per Vincenzo D'Agostino; È morto Vincenzo D’Agostino, il paroliere di Gigi d’Alessio aveva 65 anni.
Gigi D’Alessio, l’addio più difficile: è morto Vincenzo D’Agostino. Chi era il paroliere di NapoliGigi D’Alessio dice addio alla sua metà, il paroliere Vincenzo D’Agostino: si è spento a 64 dopo una lunga malattia ... dilei.it
Vincenzo D'Agostino morto dopo una lunga malattia: era il paroliere dei grandi della musica partenopea. Gigi D'Alessio: «Senza parole»È morto a 65 anni Vincenzo D'Agostino, celebre paroliere noto per le sue canzoni scritte per Gigi D'Alessio. Malato da tempo, ... msn.com
Un cuore spezzato e la frase "senza parole". Così Gigi d'Alessio ha salutato per l'ultima volta Vincenzo d'Agostino il suo storico paroliere morto ad appena 65 anni. L’uomo era malato da tempo. D’Agostino ha scritto per D’Alessio tantissime canzoni tra il 1991 facebook
Senza parole x.com