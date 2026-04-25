Oggi è il 25 Aprile | il programma delle manifestaizoni a Monza

Oggi, 25 aprile, Monza si sta preparando per le celebrazioni della Festa della Liberazione. Il Comune ha predisposto il programma ufficiale delle manifestazioni, che si svolgeranno nel centro cittadino. Sono previste diverse iniziative pubbliche e commemorative per ricordare questa data. La giornata coinvolge amministratori, associazioni e cittadini che partecipano alle diverse attività programmate.

Monza si prepara a celebrare il 25 Aprile. È pronto il programma istituzionale del Comune per la Festa della Liberazione.La Messa al cimiteroIl primo appuntamento è alle 9, al cimitero di via Foscolo: nella cappella verrà celebrata la Messa seguita poi dalla deposizione della corona di alloro al.🔗 Leggi su Monzatoday.it Lewis Hamilton & Ferrari SF-26 Wet Tyres Test Day at the Fiorano Circuit, April 9, 2026 Notizie correlate Leggi anche: Il programma delle iniziative del 25 Aprile a Monza 25 Aprile, il programma delle celebrazioni a PerugiaIn occasione delle celebrazioni per l'81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo il Comune di Perugia ha organizzato sabato 25 aprile... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Portale - 25 aprile 2026, 81° anniversario della Liberazione nei comuni della città metropolitana; Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprile; 25 aprile 2026: eventi e celebrazioni nei luoghi simbolo della Resistenza; 25 aprile 2026: le iniziative dello SPI CGIL Bologna per l’81° anniversario della Liberazione. L’eccidio oltre il 25 aprile e la ritorsione: a Collegno e Grugliasco c’è una storia su cui è calato l’oblio68 civili uccisi dai nazisti in ritirata e la rappresaglia sui prigionieri. La storia raccontata da Mariano Turigliatto ... ilfattoquotidiano.it Buon 25 aprile 2026: frasi, citazioni e immagini per la Festa della LiberazioneBuon 25 aprile 2026: frasi, citazioni e immagini per la Festa della Liberazione in programma oggi. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it Il Santobono Pausilipon cambia pelle. Il polo specialistico pediatrico campano - che oggi ha sede nel presidio Ravaschieri del quartiere Arenella, e nelle strutture di via Posillipo ma che in prospettiva sarà realizzato in un un’unica avveniristica sede a Napoli e - facebook.com facebook Serie A, prosegue la 34esima giornata. Il programma di oggi x.com