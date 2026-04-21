Il programma delle iniziative del 25 Aprile a Monza

A Monza, il Comune ha reso noto il calendario delle iniziative in occasione del 25 Aprile, giornata che ricorda la liberazione dal nazifascismo. Il programma comprende eventi ufficiali e commemorativi, organizzati per l’occasione. La città si appresta a celebrare questa ricorrenza con diverse attività che coinvolgono le istituzioni e la comunità locale. Il calendario è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune e sarà seguito nel dettaglio negli eventi programmati.

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