Oggi, nel giorno del 25 aprile, si celebra San Marco a San Marco Evangelista. È riconosciuto come l’autore di uno dei tre Vangeli sinottici. Discepolo di Pietro, ha scritto un testo che descrive i miracoli e gli insegnamenti di Gesù. La sua opera ha attraversato i secoli, arrivando fino ai confini della terra. La giornata è dedicata alla memoria di questa figura che ha contribuito alla trasmissione della “Buona Novella”.

Discepolo di Pietro e voce della “Buona Novella”: oggi festeggiamo San Marco. La sua penna ha consegnato al mondo i miracoli e le parole di Gesù, arrivando fino ai confini della terra. Si conosce la figura di San Marco da quanto è riportato dagli Atti degli Apostoli e alcune lettere di San Pietro e di San Paolo. Alcuni studiosi affermano che non ha conosciuto direttamente Gesù, altri sostengono che era figlio di una benestante vedova che metteva a servizio degli apostoli la sua casa a Gerusalemme, vicino all’orto degli Ulivi. Fu lì che avvenne l’Ultima Cena e Marco viene identificato con il ragazzo che, secondo il suo stesso Vangelo, seguì Gesù dopo l’arresto nell’orto del Getsemani, avvolto in un lenzuolo.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 25 aprile, San Marco Evangelista: è l’autore di uno dei tre Vangeli sinottici

Notizie correlate

San Marco Evangelista: autore del secondo Vangelo e patrono di VeneziaIl 25 aprile la Chiesa ricorda San Marco Evangelista, tradizionalmente ritenuto l’autore del secondo Vangelo.

La Sagra di san Marco evangelista in Borgo VeneziaTorna anche quest’anno San Marco in Festa, l’appuntamento primaverile che anima il quartiere con quattro giornate all’insegna della convivialità,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Santo del giorno 25 Aprile 2026: San Marco, Evangelista; La Sagra di san Marco evangelista in Borgo Venezia dal 23 al 26 aprile 2026; San Marco Evangelista: celebrazioni al Suffragio il 25 aprile all’Aquila; Fede, musica e sapori per San Marco Evangelista: il programma della festa patronale.

San Marco, 25 aprile 2026 | Oggi si celebra l’evangelista Patrono di Venezia: storia e tradizioni popolariIl 25 aprile è il giorno in cui si celebra San Marco evangelista, autore del Vangelo e Patrono di Venezia: scopriamo la sua storia e le tradizioni. ilsussidiario.net

Sabato 25 aprile: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giornoOggi è il 25 aprile 2026 e si festeggia San Marco Evangelista. L'augurio per questa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it

OGGI SI FESTEGGIA San Marco Evangelista I sec. Ebreo di origine, nacque probabilmente fuori della Palestina, da famiglia benestante. San Pietro, che lo chiama «figlio mio», lo ebbe certamente con sè nei viaggi missionari in Oriente e a Roma, dove avrebb - facebook.com facebook

SAN MARCO EVANGELISTA, del pittore #FransHals, anno 1625, olio su tela, 68,5 × 52,5 cm, Museo Puškin delle belle arti, #Mosca. #SanMarco. #25aprile. x.com