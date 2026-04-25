Odio rosso Valditara appeso a testa in giù come il Duce al corteo di Napoli

Durante le celebrazioni per la festa della Liberazione a Napoli, alcuni attivisti di sinistra hanno mostrato un cartello raffigurante il ministro dell'Istruzione con l'immagine capovolta. L'episodio ha attirato l'attenzione dei presenti, creando un momento di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. La scena si è svolta nel contesto di un corteo, dove sono stati esposti anche altri simboli e cartelli legati alla commemorazione.

Durante le manifestazioni per la festa della Liberazione a Napoli, un gruppo di attivisti di sinistra ha esposto un cartello con l'immagine del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a testa in giù. A ricordare, secondo loro, lo scempio che venne fatto il cadavere di Benito Mussolini il 29 aprile 1945, che venne appunto appeso a testa in giù dai partigiani in piazzale Loreto, a Milano. L'immagine di Valditara è stata collocata sotto un patibolo di cartone nero, alle spalle dello striscione che riportava la frase "Da sempre per sempre studenti partigiani". "Contro il Governo Meloni, contro la guerra, il genocidio del popolo palestinese, il razzismo istituzionale e la corsa agli armamenti": queste le parole d'ordine dell'iniziativa organizzata da diverse reti, associazioni e realtà di movimento napoletane.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Odio rosso, Valditara "appeso" a testa in giù come il Duce al corteo di Napoli Notizie correlate Leggi anche: Scontro sul 25 aprile a Napoli: striscione di Forza nuova e cartello con Valditara a testa in giù A Roma il corteo 'No Kings' contro Trump. Foto di Meloni a testa in giù. Bandiere ProPalAGI - Nel pieno della guerra all'Iran riparte la mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump. Contenuti di approfondimento Prof accoltellata, Valditara: Social devastanti tra sfide estreme e odioIl ministro dell’Istruzione e del Merito ha parlato con l’ospedale dove è ricoverata la professoressa accoltellata da uno studente nella Bdergamasca: Mi giungono notizie rassicuranti. È a Parigi per ... tg24.sky.it Valditara: «Social devastanti tra sfide estreme e odio. Vietarli ai più piccoli non è più rinviabile»«Episodi di violenza come quello di Bergamo scontano l’influenza negativa dei social, come dimostrano diversi studi internazionali. È infatti un fenomeno che non riguarda solo l’Italia. Serve però ... corriere.it