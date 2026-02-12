Il caso del Uomo Vitruviano evirato alle Olimpiadi arriva in Parlamento

Da giorni il caso dell’Uomo Vitruviano “evirato” fa parlare di sé sui social e in tv. Il disegno di Leonardo da Vinci, ormai simbolo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, viene mostrato in tanti promo, ma con un dettaglio che non passa inosservato. La scena ha attirato l’attenzione di molti, portando il Parlamento a chiedere spiegazioni sulla scelta di trasmettere quell’immagine.

Nella sigla che presenta le dirette di Milano Cortina alla riproduzione del disegno di Leonardo da Vinci sono stati cancellati i genitali Che fine hanno fatto i genitali dell’Uomo Vitruviano? Da giorni, il celebre disegno di Leonardo da Vinci scorre nei promo Rai che accompagnano le gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nella clip, l’immagine dell’uomo perfetto si trasforma nel corpo degli atleti impegnati nelle discipline invernali: pattinatrici, sciatori, giocatori di hockey. C’è però un dettaglio che non è passato inosservato: nella versione trasmessa dal servizio pubblico, i genitali dell’Uomo Vitruviano sono stati rimossi.🔗 Leggi su Today.it

Da giorni, i canali Rai mostrano il disegno di Leonardo da Vinci senza i genitali, come se fosse stato censurato.

La Rai ha scelto di usare una sigla per le Olimpiadi del 2026 che ha suscitato molte polemiche.

