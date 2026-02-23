Dopo il tormentone Shtat a la cas il loretese Edoardo Ruzzi arriva a Sanremo con un brano scritto per Ditonellapiaga

Edoardo Ruzzi, originario di Loretto, ha portato a Sanremo un brano scritto per Ditonellapiaga, in seguito al suo successo sui social durante la pandemia. La canzone segue il tormentone “Shtat a la cas” e mette in mostra il suo talento come compositore. Ruzzi, noto per le sue pubblicazioni rapide e dirette, ha deciso di partecipare alla manifestazione con l’obiettivo di ampliare la sua visibilità nel panorama musicale italiano. La sua presenza a Sanremo si fa notare con questa scelta.

Ditonellapiaga parteciperà al festival di Sanremo 2026 con una canzone intitolata “Che fastidio!”, scritta dal loretese Edoardo Ruzzi, in arte Rootsie Cosa c’è da aspettarsi? Un brano indubbiamente vivace, l’incontro di due artisti fuori dal comune. Il brano di Ditonellapiaga, all’anagrafe Margherita Carducci, vanta le musiche di Edoardo Ruzzi ed è stato composto insieme a Edoardo Castroni e Alessandro Casagni. Non una classica ballad sanremese, ma un pezzo più sperimentale. Un brano ironico e divertente, ricco di provocazioni e che lascia piacevolmente stupiti, proprio come accaduto agli addetti ai lavori e a Carlo Conti, che l’hanno già ascoltato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Sanremo 2026: Ditonellapiaga sfida l’Ariston con un brano “irruzione”Ditonellapiaga ha deciso di sfidare il palco dell’Ariston con un brano che parla di ribellione e sincerità.

Festival di Sanremo 2026, le pagelle dopo il primo ascolto delle canzoni: Serena Brancale e Fedez e Masini puntano al podio, Samuray Jay bella sorpresa, Sal Da Vinci tormentone, Ditonellapiaga outsiderIl Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con le prime impressioni sulle canzoni in gara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Scritto e composto dalla stessa Margherita insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni, “Che fastidio!” regala uno spaccato sincero delle piccole e grandi inconvenienze della vita quotidiana e di quella strana sensazione di sentirsi fuori - facebook.com facebook