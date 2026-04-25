Venerdì 24 aprile, alcuni attivisti hanno occupato l’ex Automonza in via Foscolo, salendo sul tetto dell’edificio. La polizia è intervenuta sul posto, ma non ha ancora avviato operazioni di sgombero dell’area, che è stata destinata al progetto Boeri. La situazione si è svolta senza ulteriori interventi immediati da parte delle forze dell’ordine.

? Cosa sapere Militanti Foa Boccaccio occupano l'ex Automonza in via Foscolo venerdì 24 aprile.. Le forze dell'ordine non procedono allo sgombero dell'area destinata al progetto Boeri.. Intorno alle 19 di venerdì 24 aprile, i militanti del centro sociale Foa Boccaccio hanno preso il controllo dell’ex Automonza in via Foscolo, dando il via a una occupazione programmata per il fine settimana del 25 aprile. L’area, che in futuro ospiterà il complesso residenziale firmato dall’archistar Stefano Boeri, è diventata il palcoscenico di una TAZ, ovvero una Zona Temporaneamente Autonoma. L’azione era stata preceduta da un segnale chiaro: uno striscione appariva nel pomeriggio sul cavalcavia di viale Libertà, prima di essere rimosso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Occupazione ex Automonza: attivisti sul tetto e polizia in scena

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