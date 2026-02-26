Sanremo 2026 l’audio della polizia agli attivisti | Durante un controllo non ha diritti

La senatrice Ilaria Cucchi pubblica le parole di un agente durante una protesta di Extinction Rebellion nella città dei fiori Sta facendo discutere un audio pubblicato dalla senatrice Ilaria Cucchi nel quale si sentirebbe un agente dire a un’attivista “durante un controllo di polizia non ha nessun diritto”‘. La parlamentare di Avs ha spiegato, attraverso un post sui social, che il video in questione è stato diffuso dagli attivisti di Extinction Rebellion, fermati dalla polizia dopo una protesta, pacifica, fatta sul green carpet di Sanremo, in occasione della 76esima edizione del Festival. “Parole gravissime, che raccontano perfettamente in cosa si sta trasformando l’Italia dei decreti sicurezza”, scrive Ilaria Cucchi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

