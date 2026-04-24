Anche la vedova di Luciano Pavarotti tra le oltre 200 persone presenti al taglio del nastro della mostra che festeggia i 140 anni del Resto del Carlino. Un'occasione per rileggere la storia con gli occhi di adesso .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nicoletta Mantovani alla mostra 'Occhi sulla storia' di Modena: video

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Panoramica sull’argomento

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