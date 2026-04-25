Nuovo volto della banca | 1.000 assunzioni tra IA e consulenza

Crédit Agricole ha annunciato l’intenzione di assumere mille nuove persone in Italia entro il 2028, con un piano che prevede l’inserimento di figure specializzate in consulenza e tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Questa strategia mira a rafforzare i servizi offerti e a sviluppare nuove competenze nel settore bancario, con un focus particolare sull’innovazione digitale. La crescita prevista riguarda diversi ambiti, tra cui la consulenza finanziaria e le tecnologie innovative.

? Cosa sapere Crédit Agricole prevede 1.000 nuove assunzioni in Italia entro il 2028.. Il piano Act punta a integrare intelligenza artificiale e consulenza specialistica.. Crédit Agricole punta a inserire circa 1.000 nuove figure professionali nel mercato del lavoro italiano entro il 2028, avviando un massiccio piano di espansione per sostenere la rete commerciale e l’evoluzione digitale del gruppo. La strategia si inserisce in un percorso triennale denominato Act, un acronimo che sintetizza le tre direttrici fondamentali su cui poggerà lo sviluppo dell’istituto: accelerazione dei servizi attraverso una maggiore multicanalità, trasformazione tecnologica con l’integrazione dell’intelligenza artificiale e coesione, focalizzata sul benessere dei dipendenti e sulla sostenibilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo volto della banca: 1.000 assunzioni tra IA e consulenza 4K Multi-subGood Will Society EP06 | Xin Zhi Lei, Bai Ke, Annabel Yao | | Drama Max Notizie correlate Dall’archivio all’IA: il nuovo volto dell’eredità OlivettiL’eredità industriale di Ivrea si proietta verso il domani attraverso un ponte tecnologico e sociale che unisce Torino e la provincia piemontese in... Tra algoritmi e fragilità: il nuovo volto della fede digitale? Cosa sapere Roma Sette lancia le rubriche Tempi digitali e La via della cura a Roma. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Addio vecchie banconote? La BCE prepara il nuovo volto dell’euro; L’euro cambia volto: in arrivo le nuove banconote senza il taglio da 500; Il nuovo volto del credito: come i criteri Green stanno cambiando prestiti e reputazione delle banche; Exchange Bank promuove Nick Bongiorno Assistant Vice President e Branch Manager. L’euro cambia volto: niente più banconota da 500 euro, il nuovo design si decide entro il 2026Oltre vent’anni dopo l’introduzione della moneta unica, l’Europa si appresta a riscrivere l’immagine dei suoi biglietti. La Banca Centrale Europea ha avviato un processo di rinnovamento che entra nel ... orizzontescuola.it Nuovo stop della Bce sulle riserve di oro della Banca d'Italia, Giorgetti: ChiariremoNuovo stop della Banca centrale europea all'emendamento di FdI alla manovra sulle riserve d'oro della Bankitalia. Le modifiche apportate in una nuova formulazione non bastano: Non è ancora chiaro ... rainews.it Rovigo: ecco il nuovo volto per il campo di atletica in via Alfieri - facebook.com facebook NCI 2.0: il nuovo volto dell’indice di circolarità di ICMQ. Nel 2026 lo strumento con cui ICMQ misura la circolarità dei prodotti, il New Circularity Index (NCI), cambierà volto… magazinequalita.it/nci20-il-nuovo… #sostenibilità #qualità #certificazione @Magazine x.com