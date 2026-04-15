Dall’archivio all’IA | il nuovo volto dell’eredità Olivetti

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, si è verificata una presentazione che collega l’eredità industriale di Ivrea con le innovazioni tecnologiche attuali. L’evento ha coinvolto sia il centro cittadino sia la provincia piemontese, mettendo in evidenza un percorso che unisce passato e futuro attraverso strumenti digitali e intelligenza artificiale. La manifestazione ha attirato pubblico e rappresentanti istituzionali, sottolineando l’evoluzione del patrimonio storico industriale.

L’eredità industriale di Ivrea si proietta verso il domani attraverso un ponte tecnologico e sociale che unisce Torino e la provincia piemontese in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026. L’Associazione Archivio Storico Olivetti ha infatti lanciato due percorsi espositivi che mettono in relazione l’intuizione storica della fabbrica eporediese con le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale e i valori etici dello sport, in vista dei prossimi appuntamenti olimpici. Dati e algoritmi: il dialogo tra storia e futuro al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. A Torino, le mura del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano ospitano fino al 19 aprile una mostra dal titolo Dati sensibili, dove il passato non resta confinato nei faldoni ma diventa materia interattiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’archivio all’IA: il nuovo volto dell’eredità Olivetti Notizie correlate Matera celebra Olivetti: l’eredità del design tra fabbrica e cittàMatera ospiterà sabato 11 aprile 2026, alle ore 9:30, un convegno dedicato alla figura di Adriano Olivetti e al suo impatto sull’ergonomia... «Archivio Italia», il nuovo progetto di Vanity Fair dedicato alle storie umane nel mondo dell’artigianatoPer la sua prima edizione, Archivio Italia presenta la mostra Insieme, ideata e curata da Sabato De Sarno con un intervento artistico di JR - Inside... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli | Rassegna | A carte scoperte: all’Archivio di Stato un ciclo di incontri tra musica e ricerca; Città di Castellanza : Servizio Civile ANCI: domande fino al 16 aprile 2026; Archivio Storico | Il nuovo numero della rivista La Biennale di Venezia: Alfabeti / Alphabets; All'Archivio di Stato la mostra Alpini di carta con documenti e pubblicazioni rare. 'Cartoline digitali' dall'Archivio Storico Fondazione Banco di NapoliUna stanza creativa per realizzare un 'souvenir elettronico' dopo la visita al Museo dell'Archivio Storico della Fondazione Banco Napoli: i visitatori potranno trasformare alcune scritture ... ansa.it Dall’industria alla galleria: Antonio Colombo ci parla di oggetti, archivi e immaginarioNel panorama dell’arte contemporanea italiana, Antonio Colombo occupa una posizione difficile da incasellare. Imprenditore nel settore industriale, collezionista, gallerista, Colombo ha attraversato ... exibart.com Trasferta complicata sulla carta e dall'infermeria. Problemi, soprattutto di gestione in vista della semifinale di coppa Italia contro l'Atalanta. Maurizio Sarri dovrà scegliere facebook Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro dall'ATP di Barcellona. Infortunatosi ieri al polso durante il match poi vinto con Virtanen, oggi lo spagnolo ha annunciato l'abbandono del torneo Ciò significa che Jannik Sinner resterà n°1 del mondo per almeno altre due x.com