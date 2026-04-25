Gli Psychos, band proveniente da Siena, hanno pubblicato un nuovo singolo in stile rock. La formazione è stata creata dall’idea del chitarrista e produttore Andy Romi, che si occupa anche di scrivere i brani. La canzone è disponibile da poco e rappresenta un’ulteriore tappa nella produzione musicale della band.

Esce il nuovo singolo degli Psychos, la band senese nata da un’idea di Andy Romi, chitarrista, autore e produttore. Il brano si intitola " Twisted Youth Freeway " ed è distribuito da Corallo Records per Lotus Music Production. Disponibile anche su Spotify. Il genere di riferimento è sempre tra il progressive e l’ hard rock, con un testo che parla di sopravvivenza e asfalto. "Volevo descrivere quel momento esatto in cui capisci che restare significa morire, non solo metaforicamente – dichiara Romi –. La Twisted Youth Freeway è quel non-luogo dove finisce chi ha dovuto scegliere la strada per difendere il proprio diritto di esistere. È un percorso fatto di ombre, ma è l’unico che porta lontano dalla schiavitù della paura".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo singolo a tutto rock per gli Psychos

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