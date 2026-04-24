Nuovo progetto per Agnelli | 55 milioni nello sport-tech Indizi per un ritorno alla Juve?

Un nuovo progetto di Andrea Agnelli prevede un investimento di 55 milioni di euro nel settore dello sport-tech. La mossa rappresenta un passo diverso rispetto alle precedenti attività imprenditoriali dell’ex presidente. Non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo a un suo possibile ritorno alla gestione della squadra di calcio di cui era presidente. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e suscita interesse nel mondo sportivo ed economico.

Il ritorno di Andrea Agnelli nel mondo dello sport prende forma attraverso un progetto imprenditoriale che segna un cambio di prospettiva rispetto al passato. Non più soltanto gestione sportiva tradizionale, ma un’iniziativa che punta a intercettare le trasformazioni in atto nel settore, tra.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Andrea Agnelli torna a investire nello sport dopo l’addio alla Juve: il progetto su nuovi format e fan engagementL’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, torna ad investire nello sport con la Gamma Waves Partners. Agnelli investe nello sport, fondata Gamma Waves Partners: insieme a lui anche Chiellini. In cosa consiste il progettodi Angelo CiarlettaAgnelli torna a investire nel mondo dello sport, fondata Gamma Waves Partners: insieme a lui anche Chiellini. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LA NUOVA SCENA MUSICALE ITALIANA IN VIAGGIO: SUONI DAL FUTURO IL PROGETTO CURATO DA MANUEL AGNELLI ARRIVA A PESARO ALL’URBICA VELOSTAZIONE DAL 16 AL 18 APRILE; Agnelli battezza la new wave. A Pesaro il progetto del cantautore milanese per scoprire nuovi talenti musicali; Nuovo polo educativo Alfredo Ferrari: Labics, MoDusArchitects e Design International con Tectoo presentano le loro proposte - Talk in presenza · Fondazione Agnelli in collaborazione con MAUTO, Ferrari e OATO · 2 Cfp; Manuel Agnelli promuove i ’Suoni dal Futuro’. Da Chiellini al confronto con Elkann: Agnelli riparte con un nuovo progettoAndrea Agnelli si rimette in carreggiata. Dopo il suo addio alla Juventus, riparte con un progetto che punta al futuro del settore. juvenews.eu Pagina 2 | Agnelli torna nello sport con Chiellini! Due elementi in circolo: l'ultimo progettoAndrea Agnelli ha sempre puntato sul mondo dello sport con una visione che guarda oltre i modelli tradizionali. E il nuovo progetto va proprio in questa direzione: Gamma Waves, una società di investi ... tuttosport.com Ranocchi Business School è il nuovo progetto formativo pensato per professionisti, studi e aziende che vogliono investire nella crescita delle competenze. Un’offerta modulare, digitale e accessibile, con contenuti sempre aggiornati e strumenti pratici per - facebook.com facebook