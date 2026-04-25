Nuovo incendio alla Villa Sioli di Senago crolla pezzo di tetto – VIDEO

Da ilnotiziario.net 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo incendio ha interessato questa mattina la Villa Sioli di Senago, una struttura storica situata nel centro del paese. Durante l'intervento dei vigili del fuoco, si è verificato il crollo di un pezzo di tetto. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è stata ancora rilasciata su eventuali feriti o cause dell’incendio.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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