Nuovo incendio alla Villa Sioli di Senago crolla pezzo di tetto – VIDEO

Un nuovo incendio ha interessato questa mattina la Villa Sioli di Senago, una struttura storica situata nel centro del paese. Durante l'intervento dei vigili del fuoco, si è verificato il crollo di un pezzo di tetto. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è stata ancora rilasciata su eventuali feriti o cause dell’incendio.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Nuovo incendio alla Villa Sioli di Senago, crolla pezzo di tetto – VIDEO Notizie correlate Leggi anche: Senago, incendio a Villa Sioli, squadre di Vigili del fuoco in azione – VIDEO Leggi anche: Senago, incendio a Villa Sioli. Le fiamme sono partite dal tetto. Vigili del fuoco al lavoro per ore Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il rogo di Villa Sioli è stato doloso. Svolta dai filmati delle telecamere; Senago incendio a Villa Sioli | c’è l’ombra del dolo il parco resta chiuso; Senago incendio a Villa Sioli | c’è l’ombra del dolo il parco resta chiuso; Il rogo di Villa Sioli è stato doloso Svolta dai filmati delle telecamere. Nuovo incendio alla Villa Sioli di Senago, crolla pezzo di tetto – VIDEOBrucia ancora la Villa Sioli di Senago, crolla anche un pezzo di tetto. Nuovo allarme questa mattina, sabato 25 aprile, dalla storica Villa Sioli, in ... ilnotiziario.net Senago, incendio a Villa Sioli: c’è l’ombra del dolo, il parco resta chiusoIncendio a Senago in Villa Sioli: le indagini portano all'ipotesi di un atto doloso. Per il rogo che qualche giorno fa a Senago ha colpito la storica ... ilnotiziario.net La mostra antologica di Giancarlo Sioli, artista poliedrico, a Villa Casati Stampa - Cinisello Balsamo - MI - facebook.com facebook