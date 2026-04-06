Senago incendio a Villa Sioli squadre di Vigili del fuoco in azione – VIDEO

Oggi pomeriggio, nel giorno di Pasquetta, si è sviluppato un incendio nella Villa Sioli di Senago. Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme. La situazione è stata monitorata attentamente, mentre le autorità hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza. La villa, situata in una zona residenziale, è stata interessata dall’incendio che è stato domato nel corso della giornata.

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