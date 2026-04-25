Nuovo hub urbano | innovazione comunità e dati al centro del rilancio del territorio

È stato avviato un progetto strategico per la creazione di un nuovo hub urbano, con l’obiettivo di posizionarlo come centro di innovazione, comunità e raccolta dati nel territorio. L’iniziativa prevede la partecipazione a un bando regionale che copre il periodo 2026-2027. La proposta si inserisce in un piano di rilancio volto a sviluppare un’infrastruttura di nuova generazione, in grado di favorire l’aggregazione e la crescita locale.

In avvio un progetto strategico di nuova generazione con la definizione dell’hub urbano, candidandosi al bando regionale Emilia-Romagna 2026–2027. Un’iniziativa che non si limita alla riqualificazione urbana, ma introduce un vero e proprio modello innovativo di sviluppo territoriale, capace di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Montemesola protagonista alla BIT di Milano: tradizione, innovazione e identità al centro del racconto del territorioMontemesola si prende la scena alla BIT di Milano e diventa punto di partenza di un racconto corale che valorizza l’intero territorio dell’Unione dei... Le Officine Capodarno hub dell’innovazione per il territorio del CasentinoArezzo, 10 marzo 2026 – Le Officine Capodarno si confermano hub dell’innovazione per il territorio del Casentino. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Codigoro lancia il suo Hub Urbano; Via libera al piano per l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani da candidare al bando regionale; Hub urbano, il progetto Destinazione Ravenna centro candidato al bando: si punta su negozi, Ztl ed eventi; Sviluppo degli Hub urbani, Rimini presenta la candidatura al bando regionale. Hub urbano, il progetto Destinazione Ravenna centro candidato al bando per l’assegnazione dei contributi regionaliIl Comune di Ravenna ha candidato al bando regionale dedicato allo sviluppo dell’economia urbana e alla qualificazione della rete commerciale e dei ... ravennanotizie.it Hub urbano. Destinazione Ravenna centro: il Comune punta sui fondi regionali per rilanciare commercio e serviziIl Comune di Ravenna punta a rafforzare il cuore della città con il progetto Destinazione Ravenna centro, candidato al bando regionale dedicato allo sviluppo dell’economia urbana e alla qualificazio ... ravennawebtv.it 800 GIOVANI ATLETI PER IL NUOVO STADIO DEL VALSUGANA RUGBY Oggi a Padova c’è una bella immagine di sport. È stato inaugurato il nuovo stadio del Valsugana Rugby Padova e, nello stesso momento, è partita una grande festa: oltre 800 bambini - facebook.com facebook Venezia, il ministro Giuli non presenzierà all'inaugurazione della Biennale Arte. Nuovo capitolo di una vicenda tormentata, dove il tema della discordia è il ritorno della Russia, assente dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. x.com